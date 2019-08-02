02 августа 2019 года

Аквафермеры Дальнего Востока стали выращивать больше

За первое полугодие производство продукции аквакультуры в России, по предварительным данным, достигло 142,84 тыс. тонн - на 59% выше уровня 2018 г. Самая значительная динамика прироста зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе.

Объем выращивания рыбы и морепродуктов в ДФО увеличился почти в 3,7 раза – до 27,7 тыс. тонн. На 64%, до 38,9 тыс. тонн нарастили объем производства предприятия Северо-Западного федерального округа. В тройку лидеров также вошел Северо-Кавказский федеральный округ с 11,18 тыс. тонн – там прибавка к уровню прошлого года составила 58%, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Динамику производства федеральное агентство во многом связывает с распределением на аукционах новых участков, а также с мерами господдержки отрасли.

Основные объемы производства товарной продукции, по данным ведомства, приходятся на Южный (более 47,7 тыс. тонн, +38%), Северо-Западный (38,9 тыс. тонн) и Дальневосточный (27,7 тыс. тонн) федеральные округа.

Из регионов еще приходят уточненные данные по объемам производства продукции аквакультурных хозяйств. Полная обобщенная статистика по итогам первого полугодия будет представлена позднее.

Fishnews