08 августа 2019 года

Судоводителей Новгородской области проверяют на трезвость

В Новгородской области стартовала операция «Трезвый судоводитель». Инспекторы ГИМС проводят «на воде» проверки алкотестером и напоминают о запрете употребления алкоголя при управлении маломерными судами.

За такое нарушение предусмотрена административная ответственность: те, кто не соблюдают закон, могут лишиться права управления маломерным судном. Операция проводится с 1 августа по 1 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новгородской области.

Также судовладельцам рассказывают об увеличении штрафов за некоторые нарушения. Теперь за управление судном, не прошедшим освидетельствование либо не несущим бортовых номеров или с нарушением норм пассажировместимости, предусмотрено взыскание от 5 до 10 тыс. рублей (раньше сумма не превышала 1 тыс. рублей). До 15 тыс. рублей вырос штраф за управление судном лицом, не имеющим право управления, или за передачу управления судном лицу, не имеющему такого права.

Fishnews