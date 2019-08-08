08 августа 2019 года

Право ловить сига и судака Онеги выставили на торги

Доли квот на промышленный лов судака и сига в Онежском озере выставило на аукцион Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Заявки принимаются до 12 сентября.

Согласно аукционной документации, всего разыграют четыре лота: две доли – 12,2% и 13,27% – на промысел судака и два таких же лимита на добычу сига. Стартовая цена каждого лота – около 2 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги предполагается провести в Санкт-Петербурге 2 октября. С победителями заключат договоры сроком до конца 2033 г.

Fishnews