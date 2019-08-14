14 августа 2019 года

Регулятор определил форму обращения за квотами

Минсельхоз утвердил новые формы заявок о распределении квот добычи водных биоресурсов. Образцы предусмотрены для получения объемов при включении объектов промысла в перечень «одуемых» видов, рыболовстве за пределами российских вод и в других случаях.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 8 мая 2019 г. № 247 «Об утверждении форм заявок о распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Документ вступит в силу с 24 августа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, формы заявок определены для нескольких ситуаций. Это включение объекта промысла в перечень видов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, «при условии отсутствия действующих договоров о закреплении доли квоты добычи» водных биоресурсов.

Для морского рыболовства и рыболовства во внутренних водах, за исключением морских, предусмотрены разные формы. Кроме того, отдельно надо подавать заявки по национальной квоте РФ в зонах действия международных договоров, где ранее рыбаки могли вести промысел без заключения договоров о закреплении долей.

Еще один вид заявок связан с истечением срока действия договоров о закреплении долей квот. В этом случае формы также подразделяются в зависимости от района промысла — в территориальном море и исключительной экономзоне РФ, во внутренних водах кроме морских, а также в зонах действия международных договоров РФ в области рыболовства.

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