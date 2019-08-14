14 августа 2019 года

Правоохранители ХМАО прервали осетровый промысел

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре задержан местный житель, подозреваемый в незаконной добыче сибирских осетров. Причиненный ущерб оценивают более чем в 3,6 млн рублей.

Браконьера взяли в Нижневартовском районе полицейские и рыбинспекторы. Установлено, что злоумышленник, не имея специального разрешения, сетью поймал десять особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Мужчину задержали при погрузке улова в автомобиль.

Затем в ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили еще 23 экземпляра ценной рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД. Также изъяты две банки с бездымным охотничьим порохом общей массой более 280 г.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча, хранение, перевозка, сбыт «краснокнижных» водных биоресурсов) и статьей 222 УК РФ (нелегальные приобретение, сбыт, хранение боеприпасов). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Fishnews