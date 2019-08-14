14 августа 2019 года

Здоровье черноморских моллюсков проверяют ученые

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) возьмут пробы мидий и устриц в хозяйствах Крыма и Кавказа. По результатам исследований планируется создать службу по диагностике состояния марикультурных моллюсков.

Рабочая группа физиологов, микробиологов, паразитологов АзНИИРХ приступила к исследованиям в мидийно-устричных хозяйствах Крыма и черноморского побережья Кавказа. Сотрудники филиала соберут биологический материал для изучения заболеваний моллюсков. Планируется разработать методологию исследования болезней и оценки состояния здоровья мидий и устриц.

По результатам работ планируется создать систему (службу) по диагностике состояния марикультурных моллюсков, выявлению заболеваний и формированию рекомендаций для хозяйств, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

В институте обратили внимание, что вместе с купленным за границей спатом в акватории Крыма и черноморского побережья Северного Кавказа попадают микроорганизмы и вирусы, вызывающие заболевания моллюсков, а иногда и человека, употребляющего их в пищу. «Такие заболевания могут приобретать форму пандемии, уничтожая марикультурных моллюсков не только в отдельных хозяйствах, но и в целых регионах. Мощные эпидемические вспышки наносит колоссальный экономический урон фермерам и экологии моря», – подчеркнули в АзНИИРХ.

Поэтому создание действенной системы выявления заболеваний моллюсков, разработка диагностических нормативов и рекомендаций для марикультурных хозяйств специалисты считают важными задачами рыбохозяйственной науки на юге России.

Fishnews