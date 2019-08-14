14 августа 2019 года

Российский вылов превысил 3 млн тонн

К 14 августа российские пользователи освоили более 3,23 млн тонн водных биоресурсов - на 0,6% выше уровня прошлого года. Прибавки отмечены на Дальневосточном, Волжско-Каспийском, Западном бассейнах.

На Дальнем Востоке вылов вырос почти на 5,6% по сравнению с результатом на отчетную дату 2018 г. и достиг более 2,33 млн тонн. На промысле минтая объем добычи увеличился на 75,78 тыс. тонн к прошлогоднему уровню – до 1,36 млн тонн. Трески поймано 110,93 тыс. тонн (+26,55 тыс. тонн по сравнению с показателем на 14 августа 2018 г.), сельди – 136,55 тыс. тонн (+9 тыс. тонн). Тихоокеанских лососей освоили 384,27 тыс. тонн – на 4,55% больше, чем на отчетную дату 2018 г., или на 49,81% выше уровня 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Азово-Черноморском бассейне выловили 44,22 тыс. тонн, что на 6,04% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Промысел хамсы принес 17,7 тыс. тонн (-4 тыс. тонн), шпрота – 12,59 тыс. тонн (-0,65 тыс. тонн).

В Северном бассейне добыто 340,84 тыс. тонн - на 23,73% ниже уровня прошлого года. Трески поймали 236,34 тыс. тонн, это на 34,37 тыс. тонн меньше показателя на 18 августа 2018 г. Пикши освоено 43,15 тыс. тонн (-21,68 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне вылов вырос на 22,2% по сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года и достиг 37,3 тыс. тонн. Промысел крупного и мелкого частика принес 16,87 тыс. тонн (+3,96 тыс. тонн), пресноводных видов ВБР поймали 14,74 тыс. тонн (+2,22 тыс. тонн).

В Западном бассейне добыли 57,62 тыс. тонн – на 7,9% выше уровня 2018 г. Уловы шпрота увеличились до 34,8 тыс. тонн, это на 3,83 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Балтийской сельди освоено более 17,4 тыс. тонн (+0,53 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств российский флот добыл 228,9 тыс. тонн, что на 20,3% ниже уровня 2018 г. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные рыбаки нарастили вылов до 173,2 тыс. тонн (+44%).

Fishnews