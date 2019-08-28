28 августа 2019 года

Рыбных поставщиков в Бразилию прибавилось

Ветеринарная служба Бразилии разрешила экспорт на рынок республики еще двум российским рыбоперерабатывающим компаниям. Сейчас это могут делать 13 предприятий РФ.

В Москве состоялись переговоры Россельхознадзора с Секретариатом по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. Российское ведомство представлял советник руководителя Артем Даушев, бразильское – секретарь по защите растений и животных Жозе Толлстадиус Леал.

Бразильская сторона рассказала о своем решении разрешить поставки в республику еще двум проинспектированным ранее рыбоперерабатывающим компаниям РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. В настоящее время таким правом обладают 13 предприятий.

Однако в торговле между двумя странами пока сохраняется существенный диспаритет, отметили в отечественном ветеринарном ведомстве. По его данным, в 2018 г. из России в республику отправилось лишь несколько некрупных поставок рыбной продукции, тогда как Бразилия экспортировала в нашу страну значительный объем различных животноводческих товаров.

Стороны согласились в необходимости проведения интенсивной работы для сокращения торгового дисбаланса.

Fishnews