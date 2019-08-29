29 августа 2019 года

Флоту изменили ориентир по равношипому крабу

Минсельхоз внес изменения в минимальные суточные объемы добычи крабов на судно. Скорректирован показатель по равношипому крабу Северо-Охотоморской подзоны.

Официально опубликован приказ Минсельхоза России от 5 августа 2019 г. № 458. Документ вступит в силу с 8 сентября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, минимальный суточный объем вылова равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне на судно снижен с 1,14 тонны до 0,95 тонны. Речь идет об ориентире для флота длиной от 65 до 34 м.

Минимальные суточные объемы добычи крабов были установлены для противодействия незаконному промыслу: чтобы бороться со случаями, когда судно, если судить по официальным уловам, работает за пределами рентабельности, однако продолжает находиться в промрайоне и занимается нелегальной добычей.

Fishnews