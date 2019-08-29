29 августа 2019 года

Постановления по крабу подписаны

Правительство приняло два постановления и два распоряжения в рамках закона о крабовых аукционах. От сроков проведения торгов зависит, с какого года победители смогут осваивать предоставленные объемы.

Как стало известно Fishnews, по новому виду крабовых квот приняты постановления № 1112 и № 1113 и распоряжения № 1917 и № 1918. Датированы они 28 августа 2019 г. Тексты документов официально пока не опубликованы.

Если торги будут проведены до 1 ноября, победители смогут приступить к освоению полученных объемов с 2020 г.

Закон о квотах вылова крабов в инвестиционных целях предусматривает, что правительство должно установить перечень видов крабов в определенных районах вылова, по которым будет выделяться новый вид квот; перечень инвестиционных объектов, которые должны построить победители торгов; требования к инвестпроектам, конкретные сроки их реализации. За кабмином также закреплены функции по установлению размера и количества лотов для торгов и т.д.

Fishnews