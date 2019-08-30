30 августа 2019 года

Рыбакам в Камчатском заливе дали время снять невода

Запрет на промышленное рыболовство в Камчатском заливе вступит в силу 2 сентября – позднее, чем планировалось изначально. Региональная комиссия по анадромным сдвинула срок из-за непогоды: она не позволяла снять ставные невода к 26 августа.

Кроме того, с 5 сентября можно будет добывать лососей на рыбопромысловых участках на реке Опала, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно протоколу заседания, установленный ранее запрет снимут в связи с завершением хода горбуши и летней формы кеты, а также началом массового хода кижуча.

Fishnews