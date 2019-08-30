30 августа 2019 года

В Танзании заявили о победе над браконьерством

Ситуация с ННН-промыслом в Танзании уже почти под контролем, заявил замминистра животноводства и рыболовства республики Абдалла Улега. Ранее в стране широко распространилось браконьерство с использованием взрывчатки.

Выступая на рыбном рынке в Кундучи в экономической столице Дар-эс-Саламе, Абдалла Улега сказал, что благодаря жестким мерам правительства браконьерство сократилось как в танзанийских водах Индийского океана, так и в Великих африканских озерах. «В этом году не было зарегистрировано ни одного случая незаконного промысла с использованием взрывчатых веществ», - цитирует замминистра «Синьхуа».

Как сообщает Fishnews, в 2015 г. ученые заявили, что в Танзании повсеместно ведется рыболовство с использованием промышленных взрывчатых веществ, заполонивших черный рынок. По словам директора морской природоохранной организации Sound Ocean Ltd Джейсона Рубенса, ННН-промысел с взрывчатки взрывчатки имел место в 16 прибрежных районах и муниципалитетах страны. Наиболее серьезные проблемы были отмечены в Дар-эс-Саламе, а также Танга, Мтвара и Линди.

Fishnews