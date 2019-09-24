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Ведомства готовят предложения по налогам

Ведомства разрабатывают предложения по налогам

Законопроект, предложенный Минсельхозом, предусматривает преференции по сбору за пользование водными биоресурсами для «прибрежки» и рыболовства на новых судах с отечественных верфей. Льготы также предполагаются для градо-, поселкообразующих предприятий, артелей (колхозов).

Напомним, что первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов дал Минсельхозу, Минфину и ФАС поручение по налоговому регулированию в рыбной отрасли. Ведомствам была поставлена задача до 24 сентября передать в правительство согласованные предложения по доработке законопроекта о сборе за пользование водными биоресурсами и ЕСХН.

Fishnews направил в Минсельхоз, Министерство финансов и антимонопольную службу запрос: представлены ли предложения в рамках поручения первого вице-премьера – министра финансов.

«Поручение первого заместителя председателя правительства России – министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова касается предложений по доработке законопроекта с учетом позиций Минфина и ФАС России, представленных на совещании по законопроекту. На данный момент предложения Минфина России и ФАС России в установленном порядке в Минсельхоз России не поступили», – прокомментировали в пресс-службе Росрыболовства.

В антимонопольной службе ответили, что заинтересованные федеральные органы исполнительной власти прорабатывают согласованные предложения.

Курирующее отрасль федеральное агентство сообщило, что в соответствии с поручением Министерство сельского хозяйства рассчитало значения ставок сбора за пользование ВБР на основании чистой прибыли, получаемой рыбохозяйственными организациями от реализации рентабельных объектов промысла.

«Согласно новому расчету, по оценке Минсельхоза России, ожидается рост доходов бюджета без учета предлагаемых законопроектом льгот в сумме 20 млрд рублей в год (с учетом возможных льгот – не менее 10 млрд рублей ежегодно)», – заявили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Возможность платить сбор по ставке в 15% сохраняется для градо-, поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов) на 10 лет. Это предусмотрено по итогам заседания правительственной комиссии, заседание которой проводил в декабре вице-премьер Алексей Гордеев.

Минсельхоз России предлагает установить пятилетний переходный период и сохранить действующие льготы по уплате сбора для градо- и поселкообразующих организаций и рыболовецких артелей (колхозов) с учетом планируемого года вступления закона в силу.

Министерство также предлагает для применения единого сельхозналога малым и средним бизнесом в рыбной отрасли дополнить подпункт 2 пункта 2.1 статьи 346.2 Налогового кодекса РФ. Речь идет об ограничении использования этого налогового режима рыбохозяйственными организациями, доход которых от реализации уловов водных биоресурсов и (или) произведенной собственными силами из них рыбной и иной продукции превышает 800 млн рублей.

«Предлагаемое условие исключит возможность применения ЕСХН крупными высокорентабельными компаниями рыбохозяйственного комплекса», – заявили в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве также отметили, что для градо- и поселкообразующих организаций и рыболовецких артелей (колхозов) законопроект после окончания льготного периода по сбору за пользование водными биоресурсами предусматривает возможность применения единого сельхозналога на общих основаниях.

Предусмотрено предоставление льготы в размере 85% при уплате сбора за пользование водными биоресурсами:

– при прибрежном рыболовстве, в рамках которого действуют обязательства по доставке уловов в свежем и охлажденном виде на территорию прибрежных регионов;

– при рыболовстве на новых судах рыбопромыслового флота, построенных на отечественных верфях.

Fishnews

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