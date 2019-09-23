23 сентября 2019 года

Подготовка налоговых изменений в отрасли продолжается

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поставил ведомствам ряд задач по доработке проекта изменений налогового законодательства в рыбной отрасли.

Налогообложение в рыбохозяйственном комплексе обсуждалось на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова 10 сентября. Как следует из протокола встречи, по этому вопросу докладывали замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и замглавы Минфина Илья Трунин.

По итогам совещания вице-премьер – министр финансов дал поручения трем ведомствам – Минсельхозу, Минфину и ФАС. Предусматривается, что до 24 сентября им необходимо представить в правительство согласованные предложения по доработке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. Сопровождаться они должны обоснованиями и расчетами по ключевым для отрасли вопросам:

– установлению ставок сбора за пользование водными биоресурсами с учетом уровня накопленной инфляции с 2004 г. и рентабельности вылова конкретных объектов;

– отмене налоговых льгот для градо- и поселкообразующих предприятий, рыболовецких артелей (колхозов);

– целесообразности использования в рыбохозяйственном комплексе ЕСХН;

– налоговых вычетов, стимулирующих инвестиции в рыбное хозяйство, включая прибрежный лов, строительство судов на российских верфях.

Подготовка законопроекта, который изменит систему расчета сбора за пользование ВБР и применения единого сельхозналога в рыбной отрасли, ведется уже несколько лет. В июле Илья Шестаков сообщил журналистам, что проект поправок внесен в правительство.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала увязать ставки сбора с механизмом предоставления квот – по историческому принципу либо на конкурентной основе. К таковому в ФАС отнесли инвестиционные квоты и аукционы последних лет.

Fishnews направил в Минсельхоз, Министерство финансов и ФАС запрос: представлены ли предложения в рамках поручения первого вице-премьера – министра финансов.

Что поручал президент

Задачи по налоговым изменениям в рыбной отрасли были поставлены правительству по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. Президент Владимир Путин тогда поручил оставить ЕСХН только для нескольких категорий плательщиков: субъектов малого предпринимательства, градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыбоводных хозяйств.

В поручениях предусматривалась 100% ставка сбора за пользование водными биоресурсами для организаций, которые занимаются промышленным и прибрежным рыболовством. Исключение – градо- и поселкообразующие предприятия, рыболовецкие артели, колхозы и предприятия, выпускающие рыбопродукцию высокой степени переработки.

Также правительство должно было обеспечить механизмы индексации ставки сбора для предприятий, осуществляющих экспортные поставки продукции низкой степени переработки.

Fishnews