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Заседание правкомиссии провел 12 декабря вице-премьер Алексей Гордеев. Фото пресс-службы Росрыболовства

Ведомства подумают над сбором и квотами

Минсельхоз должен обеспечить внесение в правительство законопроекта о сборе за пользование водными биоресурсами к 1 марта 2019 г. При этом в числе вопросов, которые поручено проработать ведомству, предложение ФАС о привязке ставок к способу получения долей квот.

Поручения по сбору за пользование водными биоресурсами и единому сельхозналогу (ЕСХН) в рыбной отрасли дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г. президент России Владимир Путин. С тех пор предлагались различные варианты законопроекта в сфере налогового регулирования.

Поправки в Налоговый кодекс стали главной темой заседания Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Встречу провел 12 декабря вице-премьер Алексей Гордеев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства должно обеспечить внесение законопроекта по сбору в правительство к 1 марта 2019 г. Об этом говорится в итоговом протоколе заседания.

При этом Минсельхозу поручено доработать законопроект, обеспечив проработку целого ряда вопросов. Это в том числе особые условия для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций и рыболовецких артелей (колхозов):

– сохранение для них льготы по ставке сбора в размере 15% на 10 лет;

– применение льготы по ставке сбора в 15% при условии регистрации в качестве юридического лица до 2016 г.;

– установление критерия отнесения к градо- и поселкообразующим предприятиям численности не менее 30% живущих в населенном пункте;

В версии законопроекта, предложенной для рассмотрения, говорилось о нескольких случаях, когда предприятие сможет воспользоваться вычетом. Это в том числе использование новых судов. Однако в проекте сделали исключение для судов под инвестиционные квоты.

Это исключение сочли несправедливым в Минвостокразвития. Теперь при доработке законопроекта поручено изучить вопрос о том, чтобы распространить механизм вычета на организации, которые осуществляют переработку уловов водных биоресурсов на флоте, построенном под инвестквоты.

Минсельхоз должен проработать и возможность предоставления организациям 50% льготы по уплате ставки при реализации уловов ВБР в России или при переработке на российской территории. Другие предметы для изучения – возможность уменьшения ставок сбора для пресноводных объектов, которые продаются на внутреннем рынке, установление механизма пересмотра ставок сбора.

Нашло отражение в протоколе и предложение Федеральной антимонопольной службы, которое не нашло понимание у других участников заседания. При доработке изменений НК поручено изучить установление дифференцированных ставок сбора в зависимости от механизма предоставления квот вылова – по историческому принципу либо на конкурентной основе. К таковой в ФАС, напомним, отнесли инвестиционные квоты и аукционы последних лет.

Доработка законопроекта должна осуществляться Минсельхозом совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами, а также властями регионов.

Напомним, что решения правкомиссии являются обязательными для федеральных ведомств, которые в ней представлены.

Fishnews
НазадМетки: ФАСправительство
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