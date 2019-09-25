25 сентября 2019 года

Покой омуля сбережет спецгруппа

На Байкале в самый «горячий» для браконьеров период нереста омуля приступила к работе первая сводная оперативная группа государственных инспекторов.

В состав группы вошли инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и «Заповедное Подлеморье», сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Возглавил новое формирование заместитель директора Росзаповедцентра Артур Мурзаханов.

«Идея создания сводной оперативной группы на Байкальской природной территории прорабатывалась на протяжении нескольких лет. Несмотря на запрет вылова омуля в Байкале с октября 2017 года, проблема браконьерского лова остается открытой. Сейчас нерестовый период, поэтому для пресечения нарушений решено произвести усиление опергрупп, работающих вблизи нерестилищ, сотрудниками из других ООПТ. Приобретенный опыт в дальнейшем планируем распространить на другие заповедные территории», – прокомментировал Артур Мурзаханов.

В июле участники группы прошли обучение по тактико-технической подготовке на базе концерна «Калашников». Программа была выстроена с учетом специфики работы на ООПТ с прилегающими акваториями.

Fishnews