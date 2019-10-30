30 октября 2019 года

Росрыболовство рассказало об участии Сбербанка в «крабовом проекте»

Сбербанк профинансирует участников первого аукциона по продаже крабовых квот на сумму свыше 1,4 млрд долларов – об этом сообщило Федеральное агентство по рыболовству.

Победители первого аукциона, на котором продавались квоты добычи крабов в инвестиционных целях, должны заплатить в госбюджет более 142 млрд рублей. Сумма финансирования Сбербанком компаний, участвовавших в торгах, достигла 89,18 млрд рублей (1,4 млрд долларов), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В сообщении ведомства со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия Попова говорится, что в период аукциона от рыбодобывающих компаний поступили заявки на 3 млрд долларов.

Отмечено, что доля банка на рынке финансирования предприятий составляет более 70%, общий портфель банка в отрасли к концу 2019 г. превысит 200 млрд рублей.

«Налаживание эффективного взаимодействия банковского сектора с рыбохозяйственными организациями позволяет развивать кредитование и, главное, создавать условия для привлечения инвестиций в отрасль – это одна из наших задач, на решение которой в том числе направлена программа предоставления квот на инвестиционные цели. Только масштабные частные инвестиции обеспечат необходимую модернизацию производственной базы рыбопромышленного комплекса и, соответственно, повысят его экономическую эффективность и конкурентоспособность», – прокомментировал замминистра сельского хозяйства– руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Первый крабовый аукцион прошел в начале октября. Из 25 лотов, разыгранных на Дальнем Востоке, квоты достались 13 компаниям, на Северном бассейне 10 долей поделили пять участников торгов.

Fishnews