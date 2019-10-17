17 октября 2019 года

Кто купил крабовые квоты

Право на добычу краба по итогам аукциона, проходившего 7-15 октября, должны получить 18 компаний. Fishnews посчитал, сколько лотов досталось каждой структуре.

Росрыболовство опубликовало протокол первого аукциона по распределению нового вида квот – для добычи крабов в инвестиционных целях. Торги проводились на электронной площадке поэтапно с 7 по 15 октября.

Дальневосточный бассейн

Лоты по крабам Дальнего Востока были сформированы по пакетному принципу. Первый набор – по 100% квоты крабов стригуна опилио, волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне, колючего в Восточно-Сахалинской подзоне и подзоне Приморье, равношипого на Южных Курилах и синего в Восточно-Сахалинской подзоне. Этот лот достается ООО «Мерлион» – компании, которую связывают с бизнесменом Дмитрием Дремлюгой, за сумму около 1,35 млрд рублей – это начальная цена плюс шаг аукциона.

19 лотов – это доли квот вылова краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах, синего в Северо-Охотоморской подзоне, равношипого в Северо-Охотоморской подзоне и Северо-Курильской зоне. Доля по каждому объекту в наборе – 5,263%.

Десять таких пакетов выиграли компании «Пасифик Краб», «Камчатка Краб» и «Атлантик Краб». Согласно открытым данным, это структуры компании «Русский краб», связанной с «Русской рыбопромышленной компанией». Суммарно победители пообещали за право промысла 29,223 млрд рублей.

Два лота отходят ООО «Островной-Краб». Учредители этой компании – УК «ДВ Рыбак» и «Сбербанк Инвестиции». За два пакета государство должно получить 10,363 млрд рублей.

Также два лота достаются ООО «Север» – структуре, связанной с «Сигма Марин Технолоджи». Сумма за два набора долей – 7,136 млрд рублей.

Еще два пакета выиграло ООО «ТРК». Известно, что эта компания зарегистрирована в Находке, Приморский край. Эксперты считают, что таким образом в крабовый бизнес зашли лица, близкие к госкорпорации «Ростех». Общая сумма за два набора – 8,835 млрд рублей.

Магаданский «Маг-Си Интернешнл» получает два лота. Покупка обойдется компании в 7,136 млрд рублей.

По одному пакету выиграли компании «Восход» (учредитель – Никита Кожемяко), «Аква-Инвест» (структура НБАМР) и «Антей». Лоты в итоге стоили по 3,568 млрд рублей (начальная цена плюс шаг аукциона).

Два лота включали в себя по 50% квот добычи краба-стригуна опилио, синего и равношипого в Западно-Камчатской подзоне. Первый из них достается «Пасифик Краб», второй – компании «Дальневосточное побережье» (структура, связанная с «Сигма Марин Технолоджи»). Наборы проданы по 4,623 млрд рублей каждый.

Последние три лота по Дальнему Востоку – это доли квот стригуна бэрди Западно-Беринговоморской зоны, Карагинской подзоны, стригуна опилио Западно-Беринговоморской зоны, опилио Карагинской подзоны, синего Западно-Беринговоморской зоны. Каждая доля – в 33,333%. Эти ресурсы уходят к компаниям «Камчатка Краб» (за 4,442 млрд рублей), «Дальневосточное побережье» (за 6,135 млрд рублей) и «Алестар» (структура, связанная с «Антеем», за 4,442 млрд рублей).

Северный бассейн

В первый день торгов по Северному бассейну продано пять долей квот вылова камчатского краба в Баренцевом море. Каждая – по 20%. Два лота выиграла компания «Антей Север» (за 5,941 млрд рублей за одну долю и 5,061 млрд рублей за вторую). Три лота получат «Эта-Трейд», «Фростер» и «Карапакс» (учредитель этих компаний – «СЗРК-Мурманск»).

Во второй день определились обладатели долей квот вылова краба-стригуна опилио в Баренцевом море. На торги было выставлено пять долей по 20%. Первые два лота приобрели компании «Альфа Трейд» (учредитель – «СЗРК-Мурманск») и «Эта-Трейд» за 2,406 млрд рублей по каждой доле. Еще три лота забрал «Антей Север» (за те же суммы).

Участие в торгах на Северном бассейне также принимали компании «АИМ» (учредитель – НБАМР), «Баренц Краб» (учредитель – Глеб Франк), «Омега Трейд» (структура «СЗРК-Мурманск») и «Североморский Альянс».

Согласно закону, право на добычу крабов будет предоставляться на 15 лет. Приступить к освоению победители смогут уже со следующего года. При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству судов на территории России.

На квоту добычи крабов в инвестиционных целях должно отводиться 50% допустимых уловов, распределяемых по квоте вылова в морских водах, то есть по квоте для привычного промышленного и прибрежного рыболовства.

Fishnews