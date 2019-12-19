19 декабря 2019 года

Рыба Уганды и Мозамбика просится в Россию

Сотрудники Россельхознадзора провели встречи с дипломатами республик Уганда и Мозамбик. Обе африканские страны заинтересованы в поставках в Россию своей продукции из водных биоресурсов.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков встретился с временным поверенным в делах посольства Уганды Рутазиндвой Гидеоном. Представитель ветеринарного ведомства обозначил заинтересованность России в поставках в республику широкого перечня животноводческой продукции, в частности мясной и рыбной, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. В свою очередь Рутазиндва Гидеон отметил, что Уганда хотела бы получить возможность поставлять в РФ рыбную продукцию.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев провел встречу с послом Мозамбика Марио Нгуэнья. Дипломат заявил о заинтересованности республики в расширении списка предприятий, имеющих право поставок морепродуктов в Россию. Ведомство обещало рассмотреть вопрос после получения от мозамбикской ветеринарной службы подробной информации об этих компаниях.

Fishnews