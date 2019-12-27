27 декабря 2019 года

Морских ежей и моллюсков Приморья посчитали ученые

В Тихоокеанском филиале ВНИРО (ТИНРО) подвели итоги осеннего мониторинга беспозвоночных и водорослей в прибрежных водах Приморского края. Получены новые данные о популяциях серого морского ежа, гребешка, ламинарии, спизулы.

Рейс выполняло научно-исследовательское судно «Убежденный», результаты экспедиции представили на ученом совете ТИНРО. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, были выполнены гидрологические, световые, водолазные станции на площади свыше 86,6 кв. км. Ученые определили 96 видов беспозвоночных и 18 макрофитов.

На акватории от бухты Моряк-Рыболов и до мыса Первенец по сравнению с данными съемки 2015 г. средние показатели плотности поселения непромысловых особей серого морского ежа увеличились вдвое. Вероятно, это связано с обильным пополнением последних лет, отметили в филиале. В то же время плотность промысловых особей выросла незначительно, а биомасса немного снизилась.

Данные последней съемки подтвердили: скопления на участках от бухты Моряк-Рыболов до мыса Низменный, а также в районе мыса Южный состоят в основном из мелких тугорослых особей, что не позволяет вести на этих участках активный промысел.

«Естественные поселения приморского гребешка находятся на стабильно низком уровне, однако в таких местах, как залив Владимира, естественное воспроизводство моллюсков поддерживается личиночным пулом, производимым расположенными поблизости марикультурными хозяйствами», - обратили внимание в ТИНРО.

В бухте Рудная наблюдается восстановление полей спизулы после серии тайфунов в последние годы. Также положительная динамика отмечалась у серрипеса в бухте Южная (залив Владимира). После масштабного замора летом 2015 г. (из-за гипоксии придонных вод) в настоящее время наблюдается активное восстановление численности этого моллюска, заявили в институте.

Наибольшие скопления сахарины японской второго года вегетации наблюдались в заливе Владимира и у мыса Черная скала, первого года – в заливах Владимира и Ольги.

Fishnews