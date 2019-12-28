28 декабря 2019 года

Предприятия Якутии получили квоты на 2020 год

Министерство природопользования Республики Саха (Якутия) опубликовало приказы о распределении квот для промышленного рыболовства на предстоящий год. Также определены объемы для организации спортивно-любительского лова.

В регионах продолжается подготовка к промыслу в 2020 г. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) выпустило приказы о распределении квот между пользователями для промышленного рыболовства и организации любительского и спортивного лова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для промышленного рыболовства на реке Лене предприятия получили объемы осетра, нельмы, муксуна, ряпушки, чира, сига. На реке Колыма рыбаки смогут ловить ряпушку, чира, пелядь, сига. На Индигирке – нельму, муксуна, ряпушку, сига, чира. Также распределены квоты на реках Яна, Оленек, Анабар, Омолой, Хрома, Чондон, Алазея, Сыалах, Вилюйском водохранилище.

Кроме того, определены объемы осетра, тайменя, нельмы, сига для организации спортивно-любительского лова Якутским филиалом Главрыбвода. Квоты выделены на реке Лена.

Fishnews