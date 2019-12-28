28 декабря 2019 года

Рыбу в дельте Самура взяли под особую защиту

В Республике Дагестан создан национальный парк «Самурский». Особо охраняемая природная территория охватывает в том числе часть прибрежья Каспия и дельту реки Самур с редкими видами рыб.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1839, площадь нацпарка составляет более 48,2 тыс. га. «Самурский» учрежден на территориях Ахтынского, Дербентского, Докузпаринского и Магарамкентского районов на землях лесного фонда. Новая особо охраняемая территория будет находиться в ведении Минприроды России.

Территория национального парка включает два кластера – равнинный прибрежный участок «Дельта Самура» и высокогорный участок «Шалбуздаг».

«Дельта Самура» занимает равнину, изрезанную рукавами рек Самур и Гюльгеричай и рассеченную неглубокими балками и оврагами, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Отмечено, что в прибрежной акватории Каспийского моря и нижнем течении реки Самур обитают редкие виды рыб – шип, осетр, белуга, стерлядь, белорыбица, волжская сельдь, каспийская кумжа, кутум и предкавказская щиповка, а также каспийская минога.

Fishnews