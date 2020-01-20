20 января 2020 года

Росрыболовство выпустило новый приказ о распределении квот

Приказом Росрыболовства от 17 января 2020 г. № 10 приложение о распределении по пользователям квот добычи в морских водах на Дальневосточном бассейне изложено в новой редакции.

Документ определяет, какие объемы предприятия смогут освоить в режиме промышленного и прибрежного рыболовства в 2020 г. Новый приказ опубликован на сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году компании также будут работать на Дальневосточном бассейне по двум новым видам лимитов - квотам вылова в инвестиционных целях и квотам добычи крабов в инвестиционных целях.

Fishnews