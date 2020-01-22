22 января 2020 года

Рыболовы Сахалина устроили массовый заплыв на льдине

У сахалинского берега в заливе Мордвинова оторвалась льдина, отрезанными от суши оказались около 300 рыбаков. Большинство из них эвакуировали спасатели, остальные смогли преодолеть трещину самостоятельно.

Отрыв льда произошел в районе мыса Свободный, информация об этом поступила спасателям 22 января в полдень по местному времени.

«По состоянию на 17:30 спасателями эвакуировано со льда 250 человек, остальные вышли со льда самостоятельно. Силами спасателей Сахалинского ДВРПСО проведена разведка ледового поля, рыбаков на льду не обнаружено», – сообщили Fishnews в пресс-службе областного управления МЧС России.

В спасательной операции участвовали 18 человек и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус»).

Fishnews