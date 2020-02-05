05 февраля 2020 года

Озера ЯНАО разыграют на торгах

В Ямало-Ненецком автономном округе на аукцион выставили шесть рыбоводных участков на озерах и протоке. Площадь акваторий – от 20 до 1572 га, начальные цены – от 160 тыс. рублей до 12,6 млн рублей.

Организатор торгов – Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, аукцион запланирован на 19 марта.

Для пастбищной аквакультуры предлагают озеро Нготато в Приуральском районе, Талюто в Пуровском, Ампохтув в Шурышканском и Безымянное в Тазовском. Индустриальным рыбоводством можно будет заняться на озере Пяку-то (Пякуто) в Пуровском районе и протоке Подгорной в Тазовском районе.

Заявки принимаются до 11 марта включительно. С победителями заключат договоры на 25 лет.

Отметим, озера Нготато, Талюто, Ампохтув и Пякуто уже выставлялись на аукцион – в 2018 г.

Fishnews