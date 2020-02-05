05 февраля 2020 года

Рыбе и крабу США удешевили возвращение с китайских заводов

Соединенные Штаты отменили 25% ввозную пошлину на девять видов продукции из водных биоресурсов, реимпортируемых в США после переработки в Китае. В основном эти товары производятся из сырья с Аляски.

В уведомлении на сайте Торгового представителя США содержится список из 119 товаров, с которых сняты ввозные пошлины, наложенные во время «торговой войны» с Китаем, сообщает корреспондент Fishnews. Кроме сельхозпродуктов, автозапчастей и химикатов в перечень попали девять видов продукции из водных биоресурсов.

Как пишет Undercurrent News, в «рыбном» списке преобладает продукция, изначально добытая на Аляске. Наиболее значимы аляскинская камбала (в 2018 г. она принесла США 44,7 млн долларов доходов, связанных с импортом), а также аляскинская камбала блочной заморозки (37,5 млн долларов в 2018 г.).

Под «амнистию» попало также филе некоторых других видов камбалы, одного из видов лангустов (Ibicus ciliatus), а также мясо крабов – камчатского, опилио и дандженесского (Metacarcinus magister).

Fishnews