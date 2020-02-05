05 февраля 2020 года

В ГосНИОРХ сменилось руководство

Руководителем Санкт-Петербургского филиала ВНИРО (ГосНИОРХ) назначена Марина Мельник. С 2007 г. она возглавляла Псковское отделение ГосНИОРХ (впоследствии – Псковский филиал ВНИРО).

Первый заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Николай Кулик представил коллективу филиала его нового руководителя. Марина Мельник акцентировала внимание на том, что ГосНИОРХ занял для нее очень большую часть жизни. Она надеется на достижение высокого уровня рыбохозяйственных исследований, проводимых Санкт-Петербургским филиалом ВНИРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Марина Мельник родилась в Пскове. В 1994 г. окончила Псковский государственный педагогический институт (Псковский государственный университет). С 1995 по 1998 гг. обучалась в аспирантуре ГосНИОРХ по специальности «гидробиология».

В 2000 г. после защиты диссертации на тему «Современное состояние микрозообентоса Псково-Чудского озера» Марине Мельник было присвоено звание кандидата биологических наук.

Проходила дополнительное обучение в Российской академии государственной службы при президенте РФ (Северо-Западная академия государственной службы). Имеет более 30 научных публикаций.

Fishnews