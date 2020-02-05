05 февраля 2020 года

Россия напомнила о позиции по Шпицбергену

Глава МИД России Сергей Лавров направил послание норвежской коллеге Ине Сёрейде в связи со 100-летием Договора о Шпицбергене. В числе прочего российский министр выразил озабоченность неправомерным установлением «рыбоохранной зоны» вокруг островов.

В послании отмечено, что Договор о Шпицбергене 1920 г. является важным документом, определившим уникальный правовой статус архипелага, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД РФ. Признав норвежский суверенитет над Шпицбергеном, договор гарантировал права и законные интересы других государств-участников этого международного соглашения, включая Россию.

Вместе с тем в послании сказано о необходимости соблюдения Норвегией духа и буквы договора в части обеспечения «одинакового свободного доступа» на архипелаг и возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности «на условиях полного равенства». В том числе российский МИД заявил о неправомерности установления королевством так называемой «рыбоохранной зоны», искусственного расширения природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге и ряде других проблем.

«Норвежским партнерам предложено провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге, – отметили в пресс-службе министерства. – Ожидаем позитивного ответа норвежской стороны».

Fishnews