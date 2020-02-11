11 февраля 2020 года

Озера Омской области хотят задействовать под выращивание рыбы

Верхнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 11 участков в Омской области под пастбищную аквакультуру. Заявки можно подавать по 12 марта, с победителями заключат договоры на пять лет.

Провести торги планируется 19 марта в Новосибирске, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах и двух «водных объектах без названия» в Большеуковском, Знаменском, Исилькульском, Большереченском, Саргатском, Омском, Крутинском, Любинском и Тюкалинском районах.

Площади этих акваторий – от 1,5 до 510 га, начальные цены лотов – от 2,4 тыс. до 816 тыс. рублей. Участки будут предоставлены на условиях совместного водопользования.

Fishnews