11 февраля 2020 года

Лососевые браконьеры «попали» на 2,5 миллиона

На Камчатке суд вынес приговор двум жителям города Елизово за незаконную добычу нерки. Мужчины получили по полтора года условно, кроме того, им придется солидарно возместить нанесенный ущерб – более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в местах нереста, с причинением особо крупного ущерба). Приговор в законную силу не вступил.

В суде было установлено, что в июне 2019 г. старший из мужчин, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за браконьерство, предложил знакомому поехать в Усть-Большерецкий район для вылова нерки. 11 июня на реке Плотникова злоумышленники с помощью сети и надувной лодки поймали не менее 223 экземпляров ценного лосося, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры. В тот же день браконьеров задержала рыбоохрана.

По информации надзорного ведомства, сумма причиненного биоресурсам ущерба составила 2 581 225 рублей.

Орудия незаконного лова изъяты – сеть уничтожена, лодка «Бриз» обращена в доход государства. Кроме того, на автомобиль одного из осужденных наложен арест.

Fishnews