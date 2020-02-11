11 февраля 2020 года

Рыбопромышленники Крыма хорошо начали год

За январь рыбаки Крымского полуострова освоили 8 229 тонн рыбы в Черном и Азовском морях – почти на 3 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Промыслом занимаются 24 судна – как регистровых, так и маломерных.

Добыча ведется активными (кошельковые и кольцевые невода, разноглубинные тралы, конусные сети) и пассивными (ставные невода, сети) орудиями лова, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

По информации ведомства, на рыбный стол россиян от крымских рыбаков поступили свыше 7,5 тыс. тонн хамсы (в январе 2019 г. – 4 316 тонн), 170 тонн тюльки (в январе 2019 г. – 142 тонны), 22 тонны сельди (в январе 2019 г. – 17 тонн), 8 тонн кефалевых (в январе 2019 г. – 6,5 тонны). Лидерами промысла остаются рыбаки Севастополя: их сети подняли 6 тыс. тонн.

Fishnews