13 февраля 2020 года

Ситуация с «Антаресом» под контролем

Экипаж транспортного рефрижератора «Антарес» столкнулся с длительной невыплатой зарплаты. Компания-судовладелец начинает совместную работу с группой компаний «Антей», проблемы моряков решаются, подчеркнули в холдинге.

Информация о сложном положении, в котором оказались моряки с транспортного рефрижератора «Антарес», появилась ранее в СМИ. Холдинг «Антей», который указан в этих материалах как новый судовладелец, решил прояснить ситуацию.

«ООО «Гермес-Марин», которому принадлежит судно, входит в проект по совместной работе с нашей компанией. И мы помогаем решать проблемы, которые накопились у судовладельца. Заработная плата не выплачивалась с ноября прошлого года – гасим эту задолженность, – рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь. – Конечно, прежде всего стояла задача обеспечить экипаж судна, находящегося в Пусане, всем необходимым. Для этого еще на прошлой неделе завезли на «Антарес» продукты и воду, обеспечили топливом».

Ситуация с рефрижератором в Пусане находится у «Антея» под контролем, все вопросы решаются, подчеркнул представитель холдинга.

Сами моряки также прокомментировали ситуацию. «Антей» предоставил редакции письмо, подписанное членами экипажа. В обращении говорится, что судно обеспечено продуктами, топливом и пресной водой. «Вопросов по зарплате у экипажа нет», – сказано в письме.

«Все вопросы решили уже – с оплатой, все, снабжение, все есть. Все нормально», - прокомментировал капитан Василий Лукьяненко.

Fishnews