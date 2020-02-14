14 февраля 2020 года

Страны Каспия хотят отрегулировать совместные морские исследования

Представители прибрежных государств обсудили проект межправительственного Соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море. Планируется, что принятие документа станет очередным шагом и в хозяйственном освоении Каспия, и в защите природы.

Конференция прошла в Ашхабаде, в ней приняли участие делегаты из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Российскую Федерацию представлял заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Сергей Шипулин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, готовящееся соглашение должно сформировать правовые рамки взаимодействия стран региона в сфере научных исследований.

В КаспНИРХ напомнили, что на Первом Каспийском экономическом форуме в августе 2019 г. его участники акцентировали внимание на науке. Была отмечена особая роль научных исследований в сохранении экологического баланса моря, его биологического разнообразия, подчеркнули в филиале.

Fishnews