14 февраля 2020 года

В рыбацкий оборот ввели новые виды

Правительство внесло изменения в перечень видов биоресурсов для промышленного рыболовства в морских водах – российские компании смогут осваивать ряд новых объектов. Также скорректирован список для «прибрежки».

Поправки в список видов водных биоресурсов, которые могут осваиваться рыбной промышленностью, внесены распоряжением правительства РФ от 12 февраля 2020 г. № 259.

Первый список дополнили…

В перечень объектов для промышленного рыболовства включены ледяная рыба, лакедра желтохвостая, африканский каранкс, одноцветный бонито (паломета), западноафриканская макрель, карась-многозуб (кантар), капросы, каштановая или бурая пристипома, лихии, малый морской дракончик, мормора, морские бекасы, морские караси (сарги), морской лещ, налим белый, полосатик, рыба-лоцман, сарпа (сальпа), сериолы, синий трахинот (гладкая лихия), средиземноморская пристипома, строматеус, триглы, хвостатый лепидоп.

Позиция «Сарган» заменена на «Сарганы (виды рода Belone)», сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, акватория промысла палтуса синекорого (сноска 1) расширена на район действия Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в северно-западной части Атлантического океана от 24 октября 1978 г.

Из моллюсков список пополнили зирфея, панопа и кальмар-иллекс.

…а второй – сократится

Из перечня рыб для прибрежного рыболовства будут исключены анчоусы, речная камбала, лещ, пиленгас, плотва, сазан, сельдь балтийская (салака), пресноводный сом, судак, чехонь, шипощек, шпрот (килька) и щука.

Кроме того, из списка полностью уберут раздел III «Водоросли и морские травы» (в него входят алария, костария ребристая и ламинарии).

Для мойвы в списке установят акваторию добычи: в районах действия межправительственных соглашений с Норвегией – о сотрудничестве в области рыболовства от 11 апреля 1975 г. и о взаимных отношениях в области рыболовства от 15 октября 1976 г.

Изменения по «прибрежке» вступят в силу с 1 января 2021 г.

Fishnews