17 февраля 2020 года

Сайты с браконьерской осетриной закрыла прокуратура

Прокуратура Хабаровского края выявила ряд сайтов, где к продаже предлагались «краснокнижная» рыба и запрещенные орудия лова. Интернет-ресурсы были заблокированы.

Всего надзорное ведомство нашло «59 интернет-сайтов, содержащих рекламу и иную информацию о реализации ценных видов водных биоресурсов и запрещенных орудий лова, а также животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

В частности, проверка выявила объявления о продаже осетровых. При этом интернет-страницы не содержали какую-либо информацию как о владельцах товаров, так и о законности такой торговли. Также на ряде сайтов были размещены предложения купить электроудочки.

По искам прокуроров размещенная на сайтах информация признана запрещенной к распространению на территории России. В Роскомнадзор были направлены сведения для ограничения доступа к ресурсам.

Fishnews