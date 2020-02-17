Рыболовы встретятся на «Сахалинском льду» совсем скоро
Девятый фестиваль зимней рыбалки «Сахалинский лед» состоится 22 февраля в традиционном месте – устье реки Найба в Долинском районе. Зарегистрировать команду и участников можно на сайте мероприятия.
Открытые соревнования по подледному лову наваги проводятся ежегодно с 2012 г. Фестиваль организует региональное агентство по рыболовству, партнер – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).
Регистрация команд и участников на месте начнется в 7:30, состязания стартуют в 10:00.
Как сообщили Fishnews в агентстве, соревнования пройдут в два этапа: командный зачет и «Рыбацкий биатлон» (отдельно в женской и мужской категориях). Возраст участников не ограничен.
Призовой фонд составляет 660 тыс. рублей. Предусмотрено 12 призовых мест и 7 экстраноминаций.
Узнать информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте sakhice.ru.
Fishnews