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«Сахалинский лед» – одно из любимых мероприятий в регионе

Рыболовы встретятся на «Сахалинском льду» совсем скоро

Девятый фестиваль зимней рыбалки «Сахалинский лед» состоится 22 февраля в традиционном месте – устье реки Найба в Долинском районе. Зарегистрировать команду и участников можно на сайте мероприятия.

Открытые соревнования по подледному лову наваги проводятся ежегодно с 2012 г. Фестиваль организует региональное агентство по рыболовству, партнер – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

Регистрация команд и участников на месте начнется в 7:30, состязания стартуют в 10:00.

Как сообщили Fishnews в агентстве, соревнования пройдут в два этапа: командный зачет и «Рыбацкий биатлон» (отдельно в женской и мужской категориях). Возраст участников не ограничен.

Призовой фонд составляет 660 тыс. рублей. Предусмотрено 12 призовых мест и 7 экстраноминаций.

Узнать информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте sakhice.ru.

Fishnews

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