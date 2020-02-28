28 февраля 2020 года

Мелкому рыболовству помогут специальным университетом

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземноморье (GFCM) открывает университет для мелкого рыболовства. Заведение предлагает семинары и учебные курсы рыбакам-кустарям и другим работникам отрасли.

В маломасштабном промысле задействовано 84% всего рыболовного флота и 60% экипажей судов Средиземноморья, отмечают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Однако такие рыбаки редко участвуют в процессе принятия решений. Чтобы решить проблемы отрасли, GFCM объединилась с ФАО, Всемирным фондом природы (WWF), а также рядом других международных организаций.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАО, будет организован широкий спектр учебных курсов по таким темам, как экологически безопасные орудия лова, рыбацкий туризм, законодательная база для управления мелким рыболовством, создание рыболовных ассоциаций.

Исполнительный секретарь GFCM Абдалла Сроур назвал мелких рыбаков первыми защитниками моря. Он заявил, что в новом университете рыбаки всего региона будут обмениваться лучшими практиками, а также узнают, как эффективно включиться в процесс принятия решений.

В 2020 г. предполагается провести 15 учебных курсов в более чем 10 странах.

Новый университет стал ответом на одну из ключевых рекомендаций Регионального плана действий по развитию мелкого рыболовства в Средиземном и Черном морях. Этот документ был принят в 2018 г. странами средиземноморского и черноморского регионов, а также Евросоюзом.

Fishnews