05 марта 2020 года

Власти Кубани предложили обновить приказ для «прибрежки»

Профильное министерство Краснодарского края опубликовало проект изменений в приказ, определяющий места выгрузки уловов водных биоресурсов и произведенной из них продукции.

Для обсуждения размещен проект изменений приказа министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 27 ноября 2018 г. № 466. Этот документ определяет места выгрузки уловов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, и продукции из таких уловов. Предложения можно направить в том числе по электронной почте, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 1 января 2019 г. вступил в силу большой блок изменений законодательства по прибрежному рыболовству. При работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и продукция, произведенная из таких уловов на судах, должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде.

Определяют на своей территории места выгрузки органы госвласти прибрежных регионов. При этом требуется согласование органов федеральной службы безопасности.

Fishnews