06 марта 2020 года

Правительство посчитает, сколько работников нужно Дальнему Востоку

Правительство должно оценить потребности дальневосточных регионов в трудовых ресурсах и при необходимости принять меры по удовлетворению этих нужд. Такое поручение дал кабмину президент.

Кадровые вопросы Дальнего Востока отражены в поручениях, которые дал по итогам совещания по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Правительство должно оценить потребности регионов ДФО в дополнительных трудовых ресурсах, необходимых для реализации проектов на дальневосточных территориях, в том числе проектов судостроительного комплекса «Звезда».

Кабмину поручено при необходимости принять меры, направленные на удовлетворение этих нужд, сообщает корреспондент Fishnews.

Доклад по этому вопросу президент ждет до 15 апреля, а далее – раз в полгода.

Fishnews