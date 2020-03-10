10 марта 2020 года

Российская артемия хочет «визу» в Эквадор

В Эквадор планируется визит российских инспекторов – для проверки фабрик, перерабатывающих рыбу и морепродукты. В свою очередь, специалисты республики собираются посетить предприятия РФ, заинтересованные в экспорте цист артемии.

Советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский провел переговоры с вновь назначенным директором торгового представительства, советником посольства Эквадора Рикардо Фалья Леоном.

Стороны обсудили предстоящий визит эквадорских специалистов в Россию для инспекции предприятий, производящих яйца артемии (живой корм для аквакультуры). Предварительный список компаний, заинтересованных в поставках в республику, и сроки визита планируют согласовать в процессе обмена письмами.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, РФ заинтересована в выравнивании существующего дисбаланса в торговле продовольствием – в том числе за счет экспорта в Эквадор высококачественной рыбной продукции. Директор торгового представительства пообещал передать эту информацию в компетентное ведомство республики.

Участники встречи подтвердили планируемый визит российской делегации в Эквадор для инспекции предприятий, перерабатывающих рыбу и морепродукты. Такой визит может состояться уже во втором квартале. Рикардо Леон отметил, что эквадорские ветеринарные службы хотели бы организовать такую проверку на высоком уровне.

Fishnews