10 марта 2020 года

Проблемы лова на реках и озерах рассмотрят на конференции

В Нижнем Новгороде 11 марта пройдет межрегиональная конференция «Вопросы регулирования рыбохозяйственного комплекса во внутренних водных объектах». Планируется обсудить актуальные проблемы и предложить законодательные пути их решения.

Мероприятие состоится на территории ВЗАО «Нижегородская ярмарка» в рамках специализированной выставки «Охота. Рыбалка» Конференция будет проходить с 9:00 до 17:00.

Планируется, что во встрече примут участие руководители Московско-Окского, Средневолжского и Волго-Каспийского теруправлений Росрыболовства, уполномоченных органов исполнительной власти 11 регионов, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Главрыбвода, Росрыбхоза, других отраслевых объединений и рыбодобывающих предприятий, рассказали Fishnews в пресс-службе областного комитета госохотнадзора.

Один из основных вопросов конференции – проблемы правового регулирования пресноводного промысла. Оно кардинально изменилось с 2018 г., обратили внимание в комитете: региональные органы исполнительной власти лишились права устанавливать порядки распределения квот; институт рыбопромысловых участков заменен на институт рыболовных; введен запрет формирования РЛУ на судовых путях.

В то же время сохранилось двойное регулирование промысла – для добычи на РЛУ необходимо по итогам торгов заключить два долгосрочных договора, не увязанных между собой по срокам, отметили в комитете.

На конференции планируется рассмотреть эти проблемы и выработать предложения по изменению федерального законодательства.

К обсуждению предлагается и ряд других тем: опыт международного регулирования пресноводного рыболовства, опыт рыбохозяйственных мероприятий, искусственное воспроизводство, правила рыболовства в цифровом формате, реализация федерального закона «О любительском рыболовстве».

Fishnews