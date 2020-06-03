03 июня 2020 года

Темпы российского промысла опережают прошлогодние

К 3 июня российские пользователи добыли более 2,16 млн тонн водных биоресурсов, на 5,5% превысив уровня прошлого года. Уловы в плюсе на всех бассейнах, кроме Азово-Черноморского.

В Дальневосточном бассейне объем добычи вырос примерно до 1,56 млн тонн, прибавка по сравнению с результатом за аналогичный период 2019 г. составила 8,2%. На промысле минтая освоено около 1,13 млн тонн, что выше уровня прошлого года на 49,14 тыс. тонн. Трески добыто 85,7 тыс. тонн (+9,33 тыс. тонн), сельди – около 118 тыс. тонн (+11,83 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне предприятия нарастили вылов более чем на 2,4% к уровню 2019 г. – почти до 222 тыс. тонн. Трески поймано 154,4 тыс. тонн, это на 9 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов пикши увеличился на 11,71 тыс. тонн по сравнению с результатом за аналогичный период 2019 г. – до 34,81 тыс. тонн.

В Западном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил около 54,1 тыс. тонн, уровень прошлого года превышен на 0,1%. Промысел шпрота принес около 35,72 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн), балтийской сельди - примерно 14,5 тыс. тонн (-1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто 32,22 тыс. тонн ВБР, что на 5% ниже уровня 2019 г. Вылов хамсы вырос на 1,72 тыс. тонн, до 19,4 тыс. тонн. Тюльки поймано 1,63 тыс. тонн, это на 15 тыс. тонн меньше, чем год назад.

В Волжско-Каспийском бассейне освоено 31,72 тыс. тонн - на 1,5% выше уровня прошлого года. Вылов кильки составил 4,64 тыс. тонн (+4,4 тыс. тонн), на промысле частиковых видов рыб добыто 12,83 тыс. тонн (-3,9 тыс. тонн). Объем добычи пресноводных видов ВБР составил около 9,9 тыс. тонн, что почти на 1 тыс. тонн больше результата за аналогичный период 2019 г.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл в общей сложности 257,8 тыс. тонн - на 2,8% ниже уровня прошлого года.

Fishnews