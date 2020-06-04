04 июня 2020 года

Рыбоводам уточнили правила

Правительство внесло изменения в Правила организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В частности, разъясняется, как быть с «краснокнижными» объектами.

Изменения в Правила искусственного воспроизводства ВБР внесены постановлением правительства РФ от 30 мая 2020 г. № 798, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что излишне полученная молодь водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, должна выпускаться в дикую природу «с соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды».

Если физическое состояние не позволяет отпустить рыбу на волю, то дальнейшее обращение «регулируется законодательством в области охраны окружающей среды и ветеринарным законодательством РФ». Внесены и другие поправки.

Fishnews