04 июня 2020 года

Путину на Нижней Волге сделал лещ

Специалисты КаспНИРХ проанализировали результаты весенней путины полупроходных и речных рыб в Астраханской области. Общее освоение немного уступает прошлогоднему, доминирующим видом в уловах стал лещ.

С 21 мая вступил в силу запрет на вылов в авандельте Волги – в Астраханской области завершилась весенняя путина полупроходных и речных рыб. Сейчас промысел ведется только на участках, пользователи которых имеют квоты сельди-черноспинки.

Условия лова на протяжении всей путины были благоприятные, констатировали в Волжско-Каспийском филиале ВНИРО. По его данным, невысокие объемы половодья в начале сезона помогли промыслу в речной зоне. В целом по большинству видов освоение на уровне среднемноголетних значений, отметили в институте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, на 20 мая вылов полупроходных и речных рыб в Южном рыбохозяйственном районе составил 24,3 тыс. тонн – на 3 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Отставание наблюдается по щуке, вобле, красноперке, окуню.

Основу уловов составляют лещ, карась, красноперка, сом, густера, щука и сазан. Повышенный вылов леща, особенно в речной зоне, связан с вступлением в промысел среднеурожайного поколения 2016 г., обратили внимание в филиале. Это поколение формировалось при благоприятных условиях нереста и нагула.

Анализ информации от наблюдателей показал, что основу добычи на протяжении весенней путины составлял лещ – он доминировал в уловах на всех банках дельты Волги. Во второй декаде мая в сетях стали преобладать сом и карась. Основой освоения в прибрежье к концу путины в мае был также сом.

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