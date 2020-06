09 июня 2020 года

Рыба завоевывает все больше места на столах планеты

Мировое потребление рыбы на душу населения достигло нового рекордного уровня - 20,5 кг в год - и в предстоящее десятилетие должно вырасти еще больше, отмечают в ФАО. Организация особо подчеркивает роль устойчивого развития аквакультуры и эффективного управления промыслом.

Важность устойчивости

Доклад «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2020» (The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2020) опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН).

Согласно документу, совокупный объем производства рыбы в мире к 2030 г. увеличится до 204 млн тонн, на 15% превысив уровень 2018 г. Ожидается, что в производстве будет расти доля аквакультуры, которая в настоящее время составляет 46%. Благодаря этому потребление рыбы в пищу на душу населения к 2030 г., по прогнозам, достигнет 21,5 кг в год.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул, что рыбе и продукции рыболовства следует отводить более важную роль в стратегиях продовольственной безопасности и питания на всех уровнях. Он также обратил внимание: данные доклада свидетельствуют, что эффективное управление рыболовством ведет к устойчивости или восстановлению запасов, тогда как отсутствие таких мер угрожает вкладу водных биоресурсов в продовольственную безопасность и средства существования.

Сравнительный анализ SOFIA показывает, что облов около 34,2% рыбных запасов сейчас ведется на биологически неустойчивом уровне. «Это слишком высокий общий показатель, и его величина в мире не снижается, хотя радует, что 78,7% всей отловленной рыбы получено из биологически устойчивых запасов», - отметили в ФАО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе организации, вылов всех видов тунца достиг наивысшего уровня и составил в 2018 г. около 7,9 млн тонн. При этом теперь для двух третей этих запасов промысел ведется на биологически устойчивом уровне (+10% за два года). «Все благодаря интенсивному управлению рыболовством в секторе, отличающемся высокоценным сырьевым товаром и существенным избытком производственных мощностей в ряде флотов», - обратили внимание в ФАО.

В организации констатировали, что устойчивость промысла особенно труднодостижима там, где существуют голод, нищета и конфликты. «Но альтернативы «устойчивым» решениям нет», - подчеркнули в ФАО.

Удар COVID-19

Хотя в SOFIA используются данные, полученные до пандемии коронавируса, базовая информация доклада уже помогает ФАО предлагать технические решения и целенаправленные меры для поддержки отрасли.

В результате ограничений и нехватки рабочей силы из-за чрезвычайной ситуации в здравоохранении промысловая активность в мире могла сократиться на 6,5% - об этом говорится в приложении к докладу.

Ограничения в международных перевозках особенно сказались на производстве экспортной продукции аквакультуры, а сильно сократившийся туризм и закрытие ресторанов крайне негативно повлияли на каналы оптовой торговли многими разновидностями рыбы. В отдельных прибрежных регионах у Средиземного и Черного морей более 90% мелких рыбаков были вынуждены прекратить работу, отметили в ФАО.

На объемы производства и потребления повлияли проблемы с сезонной рабочей силой и риски, связанные с многолюдными рынками свежей рыбы. При этом больше пострадали неформальные каналы поставок – из-за отсутствия юридически закрепленных отношений и постоянных холодильных цепочек.

Тенденции и цифры

По данным SOFIA, в 2018 г. производство рыбы в мире достигло почти 179 млн тонн, при этом совокупная величина стоимости первичных продаж оценивается в 401 млрд долларов. Продукция аквакультуры составляет 46% от совокупного производства и 52% от всей рыбной продукции для потребления человеком. Самым большим производителем является Китай, благодаря своему высокоразвитому рыбоводству.

«Экспансия аквакультуры продолжится, хотя и более медленными темпами, и, согласно SOFIA, в ближайшее десятилетие доля искусственно выращенной рыбы в потреблении и торговле будет расти», - прогнозируют в ФАО.

Главном видом на морском промысле был анчоус (благодаря уверенному увеличению добычи в Перу и Чили), за ним следуют минтай и полосатый тунец. Вылов во внутренних водоемах достиг 12 млн тонн – наивысшего на данный момент уровня.

Потребление рыбы составляет одну шестую общего потребления животных белков в мире и свыше половины - в таких странах, как Бангладеш, Гамбия, Гана, Индонезия, Камбоджа, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, и в ряде малых островных развивающихся государств. Крупнейшим производителем и экспортером рыбы остается Китай.

Fishnews