Новости
Мировое потребление рыбы на душу населения достигло нового рекордного уровня - 20,5 кг в год, отмечают в ФАО

Рыба завоевывает все больше места на столах планеты

Мировое потребление рыбы на душу населения достигло нового рекордного уровня - 20,5 кг в год - и в предстоящее десятилетие должно вырасти еще больше, отмечают в ФАО. Организация особо подчеркивает роль устойчивого развития аквакультуры и эффективного управления промыслом.

Важность устойчивости

Доклад «Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2020» (The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2020) опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН).

Согласно документу, совокупный объем производства рыбы в мире к 2030 г. увеличится до 204 млн тонн, на 15% превысив уровень 2018 г. Ожидается, что в производстве будет расти доля аквакультуры, которая в настоящее время составляет 46%. Благодаря этому потребление рыбы в пищу на душу населения к 2030 г., по прогнозам, достигнет 21,5 кг в год.

Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркнул, что рыбе и продукции рыболовства следует отводить более важную роль в стратегиях продовольственной безопасности и питания на всех уровнях. Он также обратил внимание: данные доклада свидетельствуют, что эффективное управление рыболовством ведет к устойчивости или восстановлению запасов, тогда как отсутствие таких мер угрожает вкладу водных биоресурсов в продовольственную безопасность и средства существования.

Сравнительный анализ SOFIA показывает, что облов около 34,2% рыбных запасов сейчас ведется на биологически неустойчивом уровне. «Это слишком высокий общий показатель, и его величина в мире не снижается, хотя радует, что 78,7% всей отловленной рыбы получено из биологически устойчивых запасов», - отметили в ФАО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе организации, вылов всех видов тунца достиг наивысшего уровня и составил в 2018 г. около 7,9 млн тонн. При этом теперь для двух третей этих запасов промысел ведется на биологически устойчивом уровне (+10% за два года). «Все благодаря интенсивному управлению рыболовством в секторе, отличающемся высокоценным сырьевым товаром и существенным избытком производственных мощностей в ряде флотов», - обратили внимание в ФАО.

В организации констатировали, что устойчивость промысла особенно труднодостижима там, где существуют голод, нищета и конфликты. «Но альтернативы «устойчивым» решениям нет», - подчеркнули в ФАО.

Удар COVID-19

Хотя в SOFIA используются данные, полученные до пандемии коронавируса, базовая информация доклада уже помогает ФАО предлагать технические решения и целенаправленные меры для поддержки отрасли.

В результате ограничений и нехватки рабочей силы из-за чрезвычайной ситуации в здравоохранении промысловая активность в мире могла сократиться на 6,5% - об этом говорится в приложении к докладу.

Ограничения в международных перевозках особенно сказались на производстве экспортной продукции аквакультуры, а сильно сократившийся туризм и закрытие ресторанов крайне негативно повлияли на каналы оптовой торговли многими разновидностями рыбы. В отдельных прибрежных регионах у Средиземного и Черного морей более 90% мелких рыбаков были вынуждены прекратить работу, отметили в ФАО.

На объемы производства и потребления повлияли проблемы с сезонной рабочей силой и риски, связанные с многолюдными рынками свежей рыбы. При этом больше пострадали неформальные каналы поставок – из-за отсутствия юридически закрепленных отношений и постоянных холодильных цепочек.

Тенденции и цифры

По данным SOFIA, в 2018 г. производство рыбы в мире достигло почти 179 млн тонн, при этом совокупная величина стоимости первичных продаж оценивается в 401 млрд долларов. Продукция аквакультуры составляет 46% от совокупного производства и 52% от всей рыбной продукции для потребления человеком. Самым большим производителем является Китай, благодаря своему высокоразвитому рыбоводству.

«Экспансия аквакультуры продолжится, хотя и более медленными темпами, и, согласно SOFIA, в ближайшее десятилетие доля искусственно выращенной рыбы в потреблении и торговле будет расти», - прогнозируют в ФАО.

Главном видом на морском промысле был анчоус (благодаря уверенному увеличению добычи в Перу и Чили), за ним следуют минтай и полосатый тунец. Вылов во внутренних водоемах достиг 12 млн тонн – наивысшего на данный момент уровня.

Потребление рыбы составляет одну шестую общего потребления животных белков в мире и свыше половины - в таких странах, как Бангладеш, Гамбия, Гана, Индонезия, Камбоджа, Сьерра-Леоне, Шри-Ланка, и в ряде малых островных развивающихся государств. Крупнейшим производителем и экспортером рыбы остается Китай.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуракитайминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Коронавирус бросил нам новые вызовы

Начальник ФГБУ «Главрыбвод» Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Начальник ФГБУ «Главрыбвод»

Дан БЕЛЕНЬКИЙ

Заводы Главрыбвода перестраиваются на более ценные виды рыб

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Виктор ЛИТВИНЕНКО. Фото пресс-службы РРПК

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Сезон «А» стал для РРПК рекордным

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Новое требование для промысла краба грозит потерями для отрасли

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Все материалы

Крупным планом

Замороженный улов северной креветки

Северная креветка завоевывает рынок

Конструкторское бюро «Восток» разработало проект среднего траулера, по характеристикам соответствующий целому ряду различных типов объектов инвестиций

Азимут на восток

АРПП укрепляет позиции

АРПП укрепляет позиции

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.