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Плановые показатели не достигнуты по направлениям роста вылова, производства рыбной продукции и экспорта продукции с высокой степенью переработки

Госпрограмма по рыбе не дотянула до плана

По данным Счетной палаты, в 2019 г. госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса была профинансирована на 95,6%. Плановые показатели не достигнуты по направлениям роста вылова, производства рыбной продукции и экспорта продукции с высокой степенью переработки.

Счетная палата РФ (СП) проанализировала исполнение в 2019 г. госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», закрепленной за Минсельхозом и Росрыболовством. Программные мероприятия были профинансированы на 13,712 млрд рублей (95,6%). «По сравнению с 2018 г. уровень исполнения бюджетных назначений по основной отраслевой госпрограмме снизился на 0,7%», – отмечается в заключении аудитора СП Михаила Меня.

Согласно отчетным данным, не достигнуты плановые значения по 9 из 42 показателей госпрограммы, в том числе по трем основным. Как сообщает корреспондент Fishnews, значение индикатора «Динамика объема добычи (вылова) ВБР» отстает от плана на 2,45%, «Объем произведенной рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных» – на 259,2 тыс. тонн и «Объем экспорта рыбной продукции с высокой степенью переработки» – на 28,9 тыс. тонн. Причина в снижении вылова: годовой результат 4,98 млн тонн оказался на 126,7 тыс. тонн (2,5%) хуже, чем в 2018 г., соответственно, просели и остальные цифры.

В аудиторском заключении указано, что данные о достижении еще 4 из 11 основных показателей госпрограммы приведены на основании прогнозных оценок Росрыболовства. Это касается расчетов доли отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке, среднедушевого потребления рыбы, количества высокопроизводительных рабочих мест и индекса производительности труда в отрасли.

Удельный вес рыбной продукции с высокой степенью переработки в общем объеме экспорта по сравнению с 2018 г. практически не изменился и составил в натуральном выражении 6,3%, а в стоимостном – 10,8%.

«В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес – 86,1% – приходится на рыбу мороженую, 7% составляет экспорт ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, 5,2% – филе рыбное и прочее мясо рыб. Экспорт готовой или консервированной рыбной продукции составил всего 1%», – говорится в отчете СП. По мнению аудитора, это означает, что выполнение национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по-прежнему обеспечивается в основном за счет вывоза за рубеж рыбного сырья.

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