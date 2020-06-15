15 июня 2020 года

Пятно мазута прибило к камчатскому берегу

На Камчатке в бухте Крашенинникова береговую линию очищают от мазута. По предварительным оценкам Росприроднадзора, загрязнено около 400 м берега, следы нефтепродуктов наблюдаются на протяжении до 800 м.

Работы в Вилючинском городском округе ведут сотрудники отряда ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов КГКУ «ЦОД». Как сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России, пятно мазута прибило к берегу 13 июня, происхождение разлитого топлива устанавливается.

«К вечеру следующего дня сотрудники ЛАРН зачистили сорбентом более 300 м прибрежной полосы, собрали в специальные емкости и вывезли для дальнейшей утилизации около 400 кг нефтешлама», – рассказали в министерстве.

Рано утром 15 июня работы продолжились. По данным МЧС, за два дня использовано более 300 кг сорбента, всего в ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов задействовано 10 специалистов.

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