17 июня 2020 года

Браконьерский трепанг сушили на балконе

Житель поселка Посьет в Приморском крае оборудовал нелегальный цех по переработке трепанга прямо в квартире. Правоохранители обнаружили около 2,5 тыс. сушеных «морских огурцов».

Стеллажи и шкафы для сушки деликатеса приморец разместил на балконе своей квартиры в многоэтажке, сообщили Fishnews в пресс-группе регионального Погрануправления ФСБ России.

В операции участвовали пограничники, сотрудники ФСБ и Росгвардии. Весь обнаруженный трепанг и оборудование изъяты. Ведется разбирательство.

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