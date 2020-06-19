Верфи предложили не делить территориально
Изначально предлагалось увеличить предельные сроки, которые отводятся на строительство судов под крабовые квоты, для верфей Дальнего Востока. Однако теперь территориальную привязку могут убрать – это обсуждалось 18 июня на правкомиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко.
Изучить вопрос о продлении максимального срока, который отводится на строительство судов под крабовые квоты, поручил в конце прошлого года вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Такая мера была предложена как поддержка для верфей Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.
Минсельхоз в марте представил для оценки регулирующего воздействия законопроект, предусматривающий продление максимального срока строительства судов под крабовые квоты с пяти до семи лет – в случае реализации проекта на территории ДФО.
Законопроект согласовало Минвостокразвития, не согласовали – ФАС и Минпромторг, говорится в материалах к заседанию Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.
ФАС выступил на правкомиссии против, объясняя это неравными конкурентными условиями для верфей Дальнего Востока и европейской части страны, рассказал Fishnews участник заседания.
«По предложению рыбацкого сообщества, ФАС и Минпромторга участники заседания поддержали предложение о распространении такой меры поддержки не только на дальневосточные верфи, но и на все верфи, где будет осуществляться строительство краболовов в рамках аукционных квот», – заявили в пресс-службе ВАРПЭ.
Напомним, что по итогам октябрьского аукциона на российских верфях должно быть построено 35 судов. Заказы на 15 краболовов размещены на заводах Дальнего Востока.
Fishnews