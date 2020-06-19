19 июня 2020 года

Верфи предложили не делить территориально

Изначально предлагалось увеличить предельные сроки, которые отводятся на строительство судов под крабовые квоты, для верфей Дальнего Востока. Однако теперь территориальную привязку могут убрать – это обсуждалось 18 июня на правкомиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Изучить вопрос о продлении максимального срока, который отводится на строительство судов под крабовые квоты, поручил в конце прошлого года вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Такая мера была предложена как поддержка для верфей Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

Минсельхоз в марте представил для оценки регулирующего воздействия законопроект, предусматривающий продление максимального срока строительства судов под крабовые квоты с пяти до семи лет – в случае реализации проекта на территории ДФО.

Законопроект согласовало Минвостокразвития, не согласовали – ФАС и Минпромторг, говорится в материалах к заседанию Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

ФАС выступил на правкомиссии против, объясняя это неравными конкурентными условиями для верфей Дальнего Востока и европейской части страны, рассказал Fishnews участник заседания.

«По предложению рыбацкого сообщества, ФАС и Минпромторга участники заседания поддержали предложение о распространении такой меры поддержки не только на дальневосточные верфи, но и на все верфи, где будет осуществляться строительство краболовов в рамках аукционных квот», – заявили в пресс-службе ВАРПЭ.

Напомним, что по итогам октябрьского аукциона на российских верфях должно быть построено 35 судов. Заказы на 15 краболовов размещены на заводах Дальнего Востока.

Fishnews