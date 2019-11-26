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Промысел краба на Дальнем Востоке

Максимальный срок для строительства краболовов могут увеличить

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил рассмотреть возможность увеличения срока, который отводится на строительство судов под инвестквоты, до семи лет.

Такую задачу Юрий Трутнев поставил 26 ноября во время посещения «Восточной верфи» в Приморье, сообщает корреспондент Fishnews. На предприятии заложили первое на Дальнем Востоке судно для добычи краба (заказчик - компания «Дальневосточное побережье» из ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Краболов будет строиться под квоты, распределенные на октябрьском аукционе.

Сейчас федеральный закон предусматривает, что судно под квоты добычи крабов в инвестиционных целях должно быть построено в России в срок не более пяти лет. Срок реализации проектов под инвестквоты, введенные в 2017 г., также не должен превышать пять лет.

Задачу рассмотреть возможность увеличения срока вице-премьер - полпред поставил главе Минвостокразвития Александру Козлову.

«Говорит Олег Николаевич [Кожемяко], коллеги его поддерживают: продлить срок строительства судов по инвестквотам до семи лет. Давайте посмотрим», - обратился Юрий Трутнев к министру.

Плюсы такого решения отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Также вице-премьер - полпред поручил учесть специфику строительства первого судна в серии при разработке механизма субсидирования затрат на создание флота для лова крабов.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккраб
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